Balıkesir Üniversite Hastanesi hız kesmeden büyümeye devam ediyor

Hastane, hizmet kapasitesinin gelişimiyle birlikte Balıkesir ve bölgesinde sağlıkta güven veriyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, hastanede gelişim sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, onaylanan 100 yataklı ek hastane binasının da hizmete girmesiyle birlikte hastanede yatak kapasitesinin yüzde 50 artacağını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastanenin son dönem gösterdiği gelişim hakkında bilgiler vererek; "Balıkesir Üniversitesi hastanemizde son iki yılda 70 yeni öğretim üyesi, 156 asistan doktor, 235 sağlık personeli göreve başladı. Yeni polikliniklerimiz hasta kabulüne başladı. Poliklinik sayıları ve yatan hasta sayısı arttı. Acil Servis ve Yoğun Bakım Servisi açıldı. Covid-19 Yoğun Bakım Servisi ile Covid-19 PCR Tanı Merkezi hizmete girdi. Şehir merkezinde de hastanemizin sağlık hizmetlerini sürdürmek adına Altıeylül Semt Polikliniği açıldı. Hastanemizin yatak kapasitesini artırmak adına girişimlerimiz de sonuç verdi. 100 yataklı hastane ek bina projemizi bu dönemde üniversitemize ve şehrimize kazandırdık" dedi. Hastanenin gelişim süreciyle birlikte Balıkesir ve çevresinde ikamet eden vatandaşların, tedavi amacıyla diğer büyükşehirlere gidişlerinin büyük oranda azaldığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastanenin kaliteli 3. Basamak sağlık hizmetlerini sürdürmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak aralıksız çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.