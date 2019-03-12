Balıkesir Üniversitesi Çanakkale Şehitlerini unutmadı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsündeki yürüyüş Turizm Fakültesi önünden başlayarak Rektörlük Binası önünde son buldu. Mehter Takımı eşliğindeki yürüyüşte öğrenciler ve akademik personel ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Düzenlenen yürüyüşe Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Muhammet Mirza Menekşe, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Rektörlük Binası önünde bir program düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci temsilcisi Mehmet Bıldırcın Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirini seslendirdi. Daha sonra kürsüye gelen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Türk milleti için vatanın kutsal olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacaklarını kaydetti. Son olarak konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Mirza Menekşe ise Çanakkale Savaşı'nda emellerine ulaşamayanların bugün de aynı kaderi paylaşacaklarını ifade etti.

Bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz bizim için kutsaldır

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş yürüyüşe katılanlara yönelik yaptığı konuşmada, “Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle şehitlerimizi anmak için gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşümüze destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün Çanakkale Kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. ‘Çanakkale Şehitlerine şiir yazmadan canımı alma Allah'ım' diye yakaran Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşımızın kabulünün 98'inci yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bayrağımız bizim için kutsaldır, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Vatanımız bizim için kutsaldır, vatanımızı parçalatmayacağız. Milletimiz bizim için kutsaldır, milletimizi böldürtmeyeceğiz. Devletimiz bizim için kutsaldır, devletimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Balıkesir Üniversitesi'nin vatanperver personeli ve öğrencileri; sizleri bu anlamlı günde tekrar selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” diye konuştu.

Çanakkale bir destandır

Öğrenci Konsey Başkanı Muhammet Mirza Menekşe ise konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin Türk milleti için önemine değinerek, “18 Mart büyük Türk Milletinin bağımsızlığının sağlanması ve bekası için şehadet mertebesine erişmiş tüm vatan evlatlarının saygı, şükran ve rahmetle anıldığı gün olmakla birlikte aynı zamanda kazanılmış Çanakkale Zaferinin kutlandığı gündür. Çanakkale Savaşı'nda Türk Milletinin yüksek vatan sevgisi ve bağımsızlık isteği doğrultusunda verdiği bu emsalsiz mücadele Türk'ün vatanının bütünlüğü için gerektiğinde neleri göze alabileceğinin en önemli göstergesidir. Düşman donanması; Çanakkale'yi geçebilmek ve akabinde kutsal vatanımızı ele geçirebilmek için yaptığı hamleler; Türk Milletinin iman, inanç ve vatan sevgisi karşısında çaresiz kalmıştır. Son teknoloji silahlarla donatılmış düşman kuvvetleri, sayıca az olan Türk kuvvetleri tarafından imha edilmiş, yenilmez armada diye tanımlanan ve batmaz denilen düşman donanması Seyit Onbaşı'nın fedakarlığı ve gayretiyle, küçümsenen Nusrat Mayın Gemisinin döşediği mayınlar sayesinde boğazın dibini boylamıştır. Bu doğrultuda savaşta gücü fazla olanın değil, hakkı savunanın, imanı yüksek olanın kazanacağı gösterilmiştir. Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele Türklüğü küçümseyen, Türk milliyetçilik gurur ve şuuruna sahip insanların onuruna, kutsal bildikleri vatanına göz diken, Türk milletinin gücünü imtihan etmeye kalkışan bugünkü ihanet ve terör odaklarını da nasıl bir sonucun beklediğini anlamaları açısından ders almalarını gerektiren tarihi bir dönemeçtir” dedi.

Vatan savunması için canlarımızı feda etmeye hazırız

Çanakkale Zaferi'nin vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Menekşe konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Geçmişte oynadıkları oyunun karşılığını alamayıp; mağlubiyetin sert tokadını yiyen omurgasız zihniyet şunu iyi bilmeli ve asla unutmamalıdır. Şanlı Türk Milleti tarihinden aldığı güçle kendisini yok etmeye, ayaklar altına almaya çalışan güçlere karşı her ne pahasına olursa olsun kanından ve canından vazgeçerek Türkiye'nin milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumak için göğsünü siper etmekten asla vazgeçmeyecektir. Bugün rüzgar ekenler; Çanakkale Savaşı'nda ve diğer destansı mücadelelerimizde olduğu gibi yine fırtına biçecek ve boğazın derin sularında yok olacaklardır. Demokrasi maskesini suratlarına takarak, barış çığırtkanlığı yapanlar bedeni kanla ödenen coğrafyamız üzerinde kendilerine yer seçenler, Çanakkale'nin yalnızca savaştan veya önemli bir tarihsel olaydan ibaret olmayıp, milli ruhu ve bilinci temsil ettiğini iyice anlamalıdır. Bizler de Çanakkale Savaşı'nın temelini oluşturan Türk Milliyetçiliği fikriyatının temsilcisi olan Türk gençliği olarak bu ihtişamlı ve inanılmaz zaferi asla unutturmayacağız ve şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan, sınırları kanla çizilen son anayurdumuz Türkiye'yi ve cumhuriyetimizi aynı ruh ve aynı anlayışla korumanın namus borcu olduğunu bilerek emanetlerine sahip çıkacak ve onları koruyacağız. Şühedanın bayrağını yere düşürmemek için; Allah Allah nidalarıyla ölüme adeta koşarak gittiklerini unutmayacak ve Şanlı Türk Bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak; indirmek isteyenlerin karşısında da çelik gibi durmak, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğiz. Gerektiğince Seyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Yozgatlı Mustafa ve daha pek çok kahraman şehidimiz misali bizlerde gözümüzü kırpmadan vatan savunması için canlarımızı feda edeceğiz.”