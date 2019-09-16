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Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni yapıldı ve ilk ders verildi

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleşen törenle 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı yapıldı.


Törene, öğrenciler, veliler, misafirler ile akademik ve idari personel katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin katılımcılara hitap ettikten sonra 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılış dersini verdi. Doç. Dr. Raif Sakin bu derste “mesleki eğitimde meslek yüksekokullarının rolü ve mevcut durumu: Edremit MYO Örneği” konusunu anlattı. Daha sonra Meslek Yüksekolulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Demirhan, yeni öğrencilere ve velilere yüksekokulu tanıtıcı önemli bilgilendirme ve oryantasyon sunumu gerçekleştirdi. En son Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Algil tarafında yeni öğrencilere öğrenci otomasyon programını tanıtıldı.

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