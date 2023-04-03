Balıkesir Üniversitesi eğitimde yurt dışına açılıyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) tarafından Azerbaycan, Özbekistan ve Moldova'daki farklı yükseköğrenim kurumlarıyla 8 yeni uluslararası iş birliği anlaşması imzalandı. BAÜN Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan anlaşmalar ile 2023 yılında üniversitenin yaptığı uluslararası anlaşma sayısı 16'ya ulaştı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun imzaladığı iş birliği anlaşmalarıyla öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetleri gerçekleştirilecek. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, uluslararasılaşma çalışmaları sürecinde farklı kurumlarla anlaşmaların devam edeceğini belirtti.

BAÜN tarafından sürdürülen uluslararasılaşma faaliyetleri çerçevesinde Özbekistan'daki Gulistan Devlet Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iş birliği protokolü de imzalandı. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Kısadere ve Erasmus+ Programı Giden Öğrenci Hareketliliği Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Kutlu Ergün, Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Bakü-Azerbaycan Eğitim Fuarı'nda Balıkesir Üniversitesini temsil ederek, kurumlar arası görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun çevrim içi katılımı ile Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tıbbi Rehabilitasyon Enstitüsü ile iş birliği protokolü imzalandı. Hazar Üniversitesi (Azerbaycan), Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tıbbi Rehabilitasyon Enstitüsü, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisi, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi (Özbekistan), Gülistan Devlet Üniversitesi (Özbekistan), Comrat Devlet Üniversitesi (Moldova) ile işbirliği protokolü imzalayan BAÜN, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi (Özbekistan) ve Comrat Devlet Üniversitesi (Moldova) ile de Erasmus anlaşmaları imzaladı.