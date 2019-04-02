Balıkesir Üniversitesi istihdama katkı sağladı

Öğrenci ve mezunların doğrudan istihdamına yönelik programı tamamlayan ve işe alım süreçleri başarıyla sonuçlanan 52 mezun, Şişecam Kimyasallar bünyesinde faaliyet gösteren Cam Elyaf Sanayi A.Ş.'de çalışmaya başladı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Şişecam Topluluğu ve Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen “Cam Uygulamaları Sertifika Programı” istihdama katkı sağlamaya başladı. Sertifika programında başarılı olan 52 mezun, program sonrası İŞKUR aracılığıyla işbaşı eğitimlerini de tamamladıktan sonra Şişecam Kimyasallar bünyesindeki Cam Elyaf Sanayi A.Ş.'nin Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasında iş hayatına adım attı. Şişecam Topluluğu yetkilileri, istihdam ile sonuçlanan iş birliği çalışmalarını değerlendirmek ve yeni projeleri görüşmek üzere Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde kurumlar arasında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Şişecam Topluluğu, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyor ve bu alanda topluma değer katan iş birliklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Üniversite sanayi iş birliğini sektörümüze yetişmiş insan gücü kazandırmaktan yeni istihdam yaratmaya ve çeşitli ortak projelerden Ar-Ge çalışmalarına kadar geniş bir açıdan ele alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Balıkesir'deki Cam Uygulamaları Sertifika programını tamamlayan mezunların cam elyaf teknolojisi konusunda uzman Şişecamlılar tarafından yetiştirilmesini, Topluluğumuz bünyesinde istihdam edilmelerini önemsiyoruz. Projenin hem bölgedeki istihdamın artırılması hem de üniversite-sanayi işbirliği açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Şişecam'la İş Birliğini Önemsiyoruz”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ise Şişecam Topluluğu ile gerçekleştirilen iş birliğini önemsediklerini ifade ederek; “Şişecam'ın Türkiye'nin tek cam elyaf tesisini Balıkesir'de kurmasını hem şehrimiz hem de üniversitemiz açısından önemli buluyoruz. Balıkesir Cam Elyaf Sanayi A.Ş. açılışını takiben teknik eleman ihtiyacı üniversitemiz mezunlarından karşılamıştır. BAÜN ve Şişecam Topluluğu'nun iş birliği, Balıkesir Üniversitesi mezunu 52 yetişmiş gencimizin Balıkesir Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de istihdamı ile ilk önemli sonucunu vermiştir.” dedi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, değer üreten bir kurum olarak, üniversite-sanayi iş birlikleri çerçevesinde istihdama ve AR-GE çalışmalarına dair yapılanların sürdürülebilir olması adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederken, Şişecam mensuplarına ve iş birliğine katkı verenlere teşekkür etti. Cam Uygulamaları Sertifika Programından mezun olduktan sonra Şişecam Kimyasallar bünyesinde faaliyet gösteren Cam Elyaf AŞ'de çalışma hakkı kazanan gençler, Şişecam Topluluğu bünyesinde çalışıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, iş birliği için Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'a ve Şişecam yetkililerine teşekkür ettiler.