Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri çocuğun sesi oldu

BUBYO Turizm İşletmeciliği bölümü 3.Sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği "Çocuk ihmali ve istismar" konulu proje büyük ilgi gördü.

Bu güne kadar çok sayıda projeye imza atan Üniversiteli gençler, bu defada çocuk ihmali ve istismarı konusunu ele aldı. Projenin takım sözcüsü Gayenur Karakuş, “Takım çalışması dersi kapsamında “BUBYO ile Sessiz Kalma Ses Ol” sloganıyla takım arkadaşlarım Dilara Taraoğlan, Fikret Muhammetoğlu, Seznur Avan, Anıl Totuk, Ulaş Evren ile birlikte projeyi hayata geçirdik. Bilinçli bir gelecek nesil için uzman konuşmacıların seminerimizde çocuklara ışık tutacağını düşünerek bir program hazırladık. Proje kapsamında lise çağındaki bireylere hem çocuk ihmali ve istismarı konusunda hem de birçok konuda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledik. İnsanların ilgisini çekmek adına sokaklar da broşür dağıttık ve hazırlamış olduğumuz konuşma ile bilinçlendirdik. Afişleri sokaktaki durak panolarına astık. Okul okul gezip yapmış olduğumuz projeyi anlattık. Milli eğitimin belirlemiş olduğu okullar ile Psikolog Doktor Orçun Şen tarafından düzenlenen seminerimizi gerçekleştirdik. Yapılan her adımda bu durumla karşılaşan çocukların yaşadıklarını anlatabilmek amacıyla sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunduk. Çalışma kapsamında bize her konuda yardımcı olan başta Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamıza, bizden desteklerini esirgemeyen Celal Toraman Anadolu Lisesi eğitmenlerine, bu seminerin gerçekleşmesinde rol oynayan Psikolog Doktor Orçun Şen'e, projemizin her alanında yanımızda bulunan Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve afiş ve broşürlerin hazırlanmasında sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

BUBYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da, “Takım çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerle hem farkındalık oluşturmaya hem de bilinçli bireyler oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerim, bu projede çocuk ihmali ve istismarı konusuna yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza her zaman değer vermeliyiz ve onların hayatını olumsuz etkileyecek durumların yaşanmaması için çaba göstermeliyiz. Gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla çocuklarımızın sesi olmaya çalışarak farkındalık oluşturan öğrencilerimi ortaya koydukları çalışmalardan dolayı kutluyorum.” dedi.