Balıkesir Üniversitesi, öğrencileri İçin burs ve destek olanaklarını Açıkladı

Yapılan açıklamada 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında; Başarı Bursu, Şehit ve Gazi Çocukları/Kardeşleri Desteği, Ekonomik İhtiyaç Desteği ve Kısmı Zamanlı Çalışma başlıklarında verilecek burs, yardım ve desteklerle ilgili koşullar ve detaylar duyuruldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kapsamlı bir çalışma ile dört ana başlık altında burs, destek ve yardım olanaklarını açıkladıklarını ifade ederek, öğrencilerine değer veren üniversite anlayışıyla başta Balıkesir Üniversitesi Vakfının da destekleriyle mümkün olan tüm imkânları seferber ettiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, tercih döneminin öğrenciler, aileleri ve üniversiteler için hayırlı olmasını dilerken; "Gelecek hedeflerini bizlere paylaşarak bu hedeflerine bizlerle ulaşmak isteyen tüm üniversite öğrencisi adaylarını Balıkesir Üniversitesine davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversite tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

BAalıkesir Üniversitesi

2021 2022 eğitim öğretim yılı burs yardım ve destek miktarla

Başarı Bursu

2021 YKS puan türlerinin herhangi birinde ilk 10.000 sıralamasında yer alan ve Üniversitemiz Tıp ve Hukuk Fakültelerini tercih edip yerleşen öğrencilere ve 2021 YKS puan türlerinin herhangi birinde ilk 5000 sırlamasında yer alan ve Üniversitemiz bölüm/programlarından birini tercih edip yerleşen öğrencilere normal öğrenim süreleri boyunca aylık 600TL burs (her yıl 10 ay olmak üzere) verilir. Burs verilen öğrencilere aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Vakfı Öğrenci Yurtlarında ve Balıkesir Üniversitesinin anlaşmalı olduğu yurtlarda ücretsiz konaklama, ücretsiz yemek kartı ve şehir-kampüs arası ücretsiz ulaşım kartı imkanı sağlanır. Ancak iki dönem üst üste Genel Not Ortalaması (GANO) 2.50'nin altında kalan öğrencilerin bursları kesilir; ücretsiz yurt, ulaşım ve yemek kartı imkanları sona erer.

Şehit ve Gazi çocukları, kardeşleri desteği

Balıkesir Üniversitesi bölüm ve programlarına yerleşen şehit ve gazi çocukları/kardeşleri diledikleri takdirde Balıkesir Üniversitesi Vakfı Öğrenci Yurtlarında ve Üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtlarda öğrenimleri süresince ücretsiz olarak kalabilir; ücretsiz yemek kartı ve ücretsiz ulaşım kartından yararlanabilirler.

Ekonomik ihtiyaç desteği

a) Üniversitemiz bölüm ve programlarında öğrenimine devam eden ve ekonomik koşulları yetersiz olan öğrencilere Balıkesir Üniversitesi Vakfı tarafından belirli koşullarda ve belirli sayıda burs verilebilmektedir.

b) Üniversitemiz bölüm ve programlarında öğrenimine devam eden ve ekonomik koşulları yetersiz olan öğrencilere belirli koşullarda ve belirli sayıda ücretsiz öğle yemeği desteği verilmektedir.

Kısmi zamanlı çalışma

Üniversitemiz bölüm ve programlarında okuyan belirli sayıda öğrenci belirli koşullarda Üniversitemizin çeşitli birimlerinde sosyal güvence altında kısmi zamanlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli olarak çalıştırılmaktadır.