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Balıkesir Üniversitesi öğrencilerin üretimini değerlendiriyor

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde farklı birimlerce üretilen ürünler, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satış Noktasında tüketiciye ulaşıyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Çağış Kampüsü Merkez Yemekhane altında yer alan satış noktasını ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.


Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite öğrencilerine her alanda teoriyi pratiğe dönüştürdükleri bir eğitim ortamını sunmak ve üreten üniversite misyonunu yerine getirmek adına üretim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerken; gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür etti. Rektör Kuş'un mağaza ziyaretine Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Azman ve yöneticilerde eşlik etti.

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