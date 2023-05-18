Balıkesir Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesi aldı

Rektör Prof. DR. Yücel Oğurlu ve ekibi Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde sıfır atık yönetim sistemini kurarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesini almak amacıyla yoğun bir çalışma temposu sergiledi. Bu nedenle üniversitede hayata geçirilen sıfır atık yönetim sistemi ile yerleşkede ve binalarda oluşan atıklar, türlerine göre atık kumbaralarında biriktirilerek geri kazanılmak üzere çevre lisanslı tesislere ulaştırılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu şunları dedi: “Sürdürülebilir kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, halihazırda üniversitemiz kampüsü sınırları içinde farklı pek çok faaliyetle özdeşleşmiş olarak yürütülmektedir. Kampüste oluşan tıbbi atık, atık yağ, geri dönüştürülebilir atık, organik atık gibi farklı kategorilerde sınıflandırılan atıklar, kategorilerine göre ayrı depolanmakta ve her birinin yönetimi bulundukları sınıfın yönetmeliklerince yönetilmektedir. Bu atık yönetim modeli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru neticesinde, bakanlık tarafından gerekli incelemeler yürütülmüş ve Balıkesir Üniversitesi Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır.”

Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olarak tanımlanmaktadır.