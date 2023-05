Balıkesir Üniversitesi yılın ilk mezunlarını Burhaniye'de verdi

Velilerin ve öğrencilerin eğitimin uzaktan yapılmasına rağmen yoğun bir katılım gösterdiği BUBFA mezuniyet törenine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Erhan Emre, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Ayvalık MYO Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, ilçe protokolü, BUBFA akademisyenleri, idari personeller, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fakültenin bahçesindeki havuz başında düzenlenen törende, dereceye giren öğrenciler ve protokol konuşmaları yapıldı. Mezuniyet töreninde konuşan Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Sizden dileğimiz ancak şudur. Önce kendinizi geliştirin, hayatı ve olayları okuyun. Sonra kişisel isteklerinizden feragatle yüce idealler edinin. Toplumda her bireyin saygıyla önünde eğileceği idealleriniz olsun. Sonra çalışın, yaşantınızı ideallerinize ulaşacak ölçüde belirleyin. Bir gün geri dönüp yaşamınızı gözden geçirdiğinizde kendinizi değil, toplumu yaşatma idealiniz size ve çevrenizdekilere büyük hediyelerle gelmiş olacaktır. Bizleri unutmayınız, biz sizleri çok sevdik ve BUBFA ailesi olarak her zaman yanınızda olacağımızı biliniz. Ailemizin her ferdi olarak da sizden son bir isteğimiz var: BUBYO Ruhunu yaşatın” dedi. Tören, tüm protokolün katıldığı kep atma etkinliğiyle son buldu.