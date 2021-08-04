Balıkesir Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor

Üniversite tercihi yapacak adaylar, sanal fuara 6 Ağustos'a kadar https://sanalfuar.yok.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öğrencilere yönelik selamlama konuşmasının da yer aldığı sanal fuarla, salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılması hedefleniyor.

YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda Balıkesir Üniversitesi adına da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli tarafından aday öğrencilere yönelik canlı sohbet yoluyla bilgilendirme gerçekleştiriliyor.