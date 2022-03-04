Balıkesir Üniversitesinde 14. Fakülte Kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı karar ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da kapatıldı. Böylelikle Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki fakülte sayısı 14'e yükseldi. Üniversite, yeni akademik yapılanmasında eğitim-öğretim faaliyetlerini; 14 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu ile sürdürmeye devam edecek.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş “Şehrimiz ve Üniversitemiz İçin Hayırlı Olsun”

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kuruluşunun ardından bir değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; “Fakülte sayımız 14'e yükselmiştir. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, şehrimiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK Genel Kurulunun saygıdeğer üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Desteklerinden dolayı Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak'a, Balıkesir Milletvekillerimiz Sayın Adil Çelik'e, Sayın Belgin Gökçe Uygur'a, Sayın Yavuz Subaşı'na, Sayın Mustafa Canbey'e, Sayın Mutlu Aydemir'e ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.