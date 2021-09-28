Balıkesir Üniversitesinde eğitim-öğretim yılı başladı

Eğitim-öğretimin, Covid-19 tedbirleriyle birlikte büyük oranda yüz yüze yapılacağı üniversitede, birimler bazında belirli dersler ise uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Akademik takvime göre birçok bölüm ve programda yeni dönemin ilk dersleri, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasındaki hafta gerçekleştiriliyor. Tıp Fakültesinde ise dersler, öğrencilerin dönemlerine göre planlanarak geçtiğimiz haftalarda başlamıştı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan Yeni Dönem Mesajı

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, yeni dönemin; öğrenciler, akademik ve idari personel ile üniversite için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Yeni dönemle ilgili sağlık ve başarı temennilerini de paylaşan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, 13 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretimin sürdürüldüğü üniversitede yaklaşık 5 binin üzerinde yeni öğrenci olmak üzere 30 bin öğrencinin ders başı yaptığını ifade etti.

Öğrencilerin yeni döneme dair talep ve görüşlerini yakından takip ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Başta Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilgili diğer kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, öğrencilerimizin sorunsuz bir eğitim yaşamı geçirmeleri için çalışmalarımızı planladık. En önemli değerimiz olan geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin gelişiyle birlikte üniversitemizde ve şehrimizde yeni bir heyecan ve hareketlilik oluştu. Bu doğrultuda tüm ilgili kurumlarımız ile Balıkesir halkına destekleri ve göstermiş oldukları ev sahipliğinden ötürü öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.