Balıkesir Üniversitesin'de 'Kadın İş Derse' etkinliği

Balıkesir Üniversite Öğrenci topluluğu geleneksel 'Kadın İş Derse' etkinliğini 4.kez düzenleyecek.

Balıkesir Üniversitesinde düzenlenenden 'Kadın İş Derse' etkinliğine kadının mühendislik ve teknik iş sahalarında olmak üzere tüm iş sahalarında çalışmalarını, pozitif ve negatif yanlarını sektörün önde gelen firmalarından Nihat Arı, Sevilay Genç, Banu Çakar, Cansu Yıldız Yarımoğlu, Raci Cihan Şener ve Ayşe Yavuz katılımcı olarak öğrencilerle buluşacak.

Öğrenci topluluğu olan IEEE'den yapılan açıklamada, "IEEE BAUN olarak bu yıl dördüncü kez Kadın “İŞ” Derse'19 etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Etkinliğimiz ile kadının mühendislik ve teknik iş sahalarında olmak üzere tüm iş sahalarında çalışmalarını, pozitif ve negatif yanlarını sektörün önde gelen firmalarından misafirimiz olacak konuşmacılarımızın tecrübelerinden yararlanarak erkek ve kadın öğrenci arkadaşlarımıza aktarımını sağlamayı amaçlamaktayız. Tecrübelerinden faydalanabileceğimiz birbirinden değerli konuşmacıların bizleri beklediği bu etkinliğe tüm Balıkesir Üniversitesi öğrencileri davetlidir. Kadınların mesleği olarak görülmeyen, çalışma şartlarının ağır ve erkek ağırlığının fazla olduğu özellikle mühendislik ve teknik meslek alanlarında kadınlara pozitif ayrımcılığın ve teknik alanlarda okuyan kız öğrencilerin başarılı örnekler ile teşvik ederek kariyer hedeflerini desteklemek için ve kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına göre çok az olduğu teknik branşlarda okuyan kız ve erkek öğrencileri öncelikli hedef kitlemiz olarak görmekteyiz. Alanında uzman kadın ve erkek kariyer sahibi kişilerin sunumları ile karşılaştırmalar yaparak, erkek ve kadının aynı ortamda nasıl çalışabileceğini göstererek sosyal bilinci artırmayı da hedefliyoruz" denildi.

12 Mart 2019 Salı günü Mühendislik Fakültesi Amfisine gelecek öğrenciler özel fotoğraf sergisini gezebilecekler ayrıca öğrencilere sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.