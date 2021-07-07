Balıkesir Üniversitesinde Mezun İstihdam Ofisi gençleri sektörle buluşturuyor

Dr. İlter Kuş'un ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yükseköğretim kurumları arasında öncü olma niteliği taşıyan Mezun İstihdam Ofisi projesine bağlı olarak etkinlikler hızla hayata geçiriliyor. Balıkesir Üniversitesi Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğünü Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'un bizzat yaptığı ve tüm birimlerde birim koordinatörlerin atandığı ofis çalışmaları devam ediyor.

Bu doğrultuda projenin bir kolu olarak Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve ofis koordinatörü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban tarafından BUBYO Mezun İstihdam Ofisi faaliyete geçirilirken, bu kapsamda pandemi döneminde öğrencilerin sektörden haberdar olmalarını sağlandı. Bu kapsamda, öğrenci sektör buluşmaları adı altında birçok etkinlik gerçekleştirdi. Turizm İşletmeciliği, Bankacılık ve Finans ve Uluslararası Ticaret Programlarında 10 farklı etkinliğin düzenlendiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Üniversite Rektörü ve Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Öğrencilerimizin sektörün önde gelen isimlerinden sektör ve kariyer planlama hakkında bilgileri ilk ağızdan erişim sağlaması bizim açımızdan oldukça önemli. Üniversite bünyesinde aldıkları nitelikli eğitim sonucunda, öğrencilerimiz sektör temsilcilerine kendilerini başarılı bir şekilde ifade ederek, talep ve beklentilerini aktarma fırsatı buldular. Dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerin öğrencilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz ve bu düşünce ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. BUBYO Müdürümüz ve Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörümüz Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamızı da kutluyorum. Tüm birimlerimizin öğrencilerimize vizyon ve istihdam sağlayacak çalışmalarla üniversitemize katkı sağlamasını istiyoruz. Diğer birimlerimizin katkılarıyla da Türkiye de örnek gösterilen bu projemizin yaygın etkisinin artacağını düşünüyoruz. Şehriyle bütünleşen üniversite olarak bizim öğrencimiz mezun olana kadar değil, mezun olduktan sonra da öğrencimizdir ilkesiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.