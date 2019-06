Balıkesir Üniversitesinde mezuniyet gururu

Balıkesir Üniversitesinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Stadyumdaki tören öncesinde, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, akademisyenler ve mezun öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra kortej yürüyüşü ile Atatürk Stadyumu'na giriş yapan öğrenciler, kendilerini bekleyen ailelerini selamlayarak tören alanındaki yerlerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları Ekibinin de gösterileriyle renk kattığı törende daha sonra Üniversiteyi birincilikle tamamlayan Esma Gül, mezunlar adına bir konuşma yaptı. Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu Esma Gül; “Farklı yetenekler ve bilgilerle donanmış olarak ülkemizin üretimine, eğitimine, kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yeni bir yola çıkıyoruz. Hepimiz, bize sunduğu eğitim ve öğretim imkanlarıyla; oluşturduğu akademik ve bilimsel özgürlük ortamıyla; demokratik ve çoğulcu tavrıyla kendini yenileyerek gelişen Balıkesir Üniversitesi mezunu olduğumuza inanıyoruz” derken, kendilerinin yetişmesinde emekleri bulunan ailelerine ve öğretim elemanlarına da teşekkür etti.

Prof. Dr. İlter Kuş: “Görev alacağınız her kurumda bizleri temsil etmeye devam edeceksiniz”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş törende yaptığı konuşmada Balıkesir Üniversitesinin eğitimde, bilimde, sanatta çağdaşlığı hedef edindiğini hatırlatırken;“Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitemiz, nitelikli ve donanımlı gençleri yetiştirmeye devam edecektir. Bugün de yüzlerce gencimizi mezun ederek yeni yaşamlarına uğurlayacağız. Öğrencilerimizi ülkemize ve tüm insanlığa faydalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ahlaklı, bilgili, çalışkan ve üretken birey olma yolunda yetiştirmeye özen gösterdik. Bu anlamda, gençlerimiz için emeği geçen değerli ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilere Balıkesir'de ev sahipliği yapan başta Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, mezun öğrencilere seslenerek; “Bundan sonraki hayatınızda, bulunduğunuz yerde ve görev alacağınız her kurumda Balıkesir Üniversitesinin bir parçası olarak bizleri temsil etmeye devam edeceksiniz. Her alanda örnek bireyler olacağınıza inancım tamdır. Her başarınızla ülkemizi daha da ileriye götürmek, hedefiniz olmalıdır. Sizler için, bundan sonraki yaşamınızın sağlık, mutluluk ve başarı ile dolu geçmesini temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da törende bir konuşma yaparak,mezun öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yılmaz tüm mezunlara, meslek yaşamlarımda başarılar diledi.

Tören; üniversite geneli ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları düzeyinde ilk üç dereceyi elde eden mezunlara ve bölümlerini birincilikle tamamlayan mezunlara protokol üyelerince diploma ve hediyelerinin verilmesinin ardından, tüm mezunlara belgelerinin verilmesi ve mezuniyet yemininin gerçekleştirilmesi ile devam etti. Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Balıkesir Meslek Yüksekokulu mezunlarının yer aldığı tören; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş eşliğinde keplerin havaya atılması ve Grup 10,5'in sahne aldığı konser ile sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, il protokol üyeleri ve öğretim elemanlarının da katıldığı törene,öğrenci aileleri yoğun ilgi gösterdi.