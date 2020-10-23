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Balıkesir Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi kuruldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, 23.

10.2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kuruldu.


Balıkesir Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi heyecanı yaşanıyor. Hukuk Fakültesi'nin kurulması ile BAÜN bünyesinde fakülte sayısı 12'den 13'e yükseldi. Üniversite, yeni akademik yapılanmasında eğitim-öğretim faaliyetlerini; 13 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu ile sürdürmeye devam edecek.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitede her alanda gelişim ve değer üretimi hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederken, yeni kurulan Hukuk Fakültesinin üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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