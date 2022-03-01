Balıkesir Üniversitesinin, Mezun İstihdamı Çalışmaları Devam Ediyor

Mezun istihdam çalışmaları kapsamında, kurumsal iş birliklerinin yürütüldüğü üniversitede son olarak, Şişecam Elyaf San. A.Ş. işbirliği ile düzenlenen “İstihdama Yönelik 6. Cam Uygulamaları Eğitim Programı” için başvurular başladı. Program kapsamında, ön şartları sağlayan ve şirket kriterlerine uygun yaklaşık 60 Balıkesir Üniversitesi mezununun daha Şişecam Elyaf San. A.Ş. Balıkesir fabrikasında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "İstihdam Odaklı İş Birliği Çalışmaları Devam Edecek"

Konu hakkında açıklamada bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; üniversite-sanayi iş birliklerine verdikleri önemi hatırlatarak, Şişecam ile gerçekleşen iş birliği çalışmasının, Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam olanağı yaratmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Ülkemizde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarından Şişecam ile yaptığımız çalışmayla, yeni bir istihdam sürecine daha başlamanın sevincini yaşıyoruz. Şimdiye kadar beş defa gerçekleştirilen ve 130 mezunumuzun istihdamına vesile olan iş birliği çalışmasında, yeni eğitim programıyla yaklaşık 60 mezunumuzun daha istihdamı planlanıyor. Bu çerçevede meslek yüksekokullarımız bünyesindeki 20 farklı ön lisans programımızın mezunları, eğitim programa başvurabilecek. Eğitim, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından da istihdam süreçleri tamamlanmış olacak. Sürdürülebilir bir iş birliğini ortaya koyarak önemli ve değerli bir örnek olan Şişecam yetkilileri ile üniversitemizin ilgili akademisyenlerine, sürece olan ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, kurumsal vizyon doğrultusunda öğrencilerin, kaliteli eğitim almalarının yanı sıra mezuniyetleri sonrasında kalifiye iş gücü olarak istihdamlarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, istihdam odaklı iş birliği çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.