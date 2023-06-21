Balıkesir Valiliği kayıt dışı günübirlik kiralayanlara göz açtırmıyor

BALIKESİR (İHA) – Türkiye'nin dört bir yanındaki fahiş ev kiralarının en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen günübirlik ev pansiyonculuğunda bakanlık genelgesini son derece titiz bir şekilde yürüten Balıkesir Valiliği, Kurban Bayramı ve hemen ardından başlayacak olan turizm sezonu öncesinde denetimlerini arttırdı. Valilik, kayıt dışı günübirlik ev kiralayanlara aman vermeyerek, yapılan operasyonlarda kayıt dışı çalıştığı belirlenen günübirlik evleri kayıtsız şartsız mühürleyerek, faaliyetlerine son veriyor.

Balıkesir Valiliği, il genelindeki güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suç, suçlular ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelesini sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde, valilik bünyesindeki ekipler “Günübirlik kiralanan evlerin denetlenmesi ve kayıt altına alınmasına” yönelik sıkı denetimler başlattı.

Balıkesir il merkezi ve kentin 20 ilçesinde 64 ekip ve 180 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda; kayıt dışı ev pansiyonculuğu yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 484 kişi sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanırken, 155 özel konaklama tesisi ve 707 günübirlik kiralanan evler denetlendi.

16 özel konaklama tesisine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplam 778 bin 882 lira idari yaptırım cezası uygulanırken, 9 kayıt dışı ve ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen özel konaklama tesisi ve günübirlik kiralanan evin faaliyetleri sonlandırılarak mühürlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, bu yönde denetimlerin sıklaştırılacağını vurgulayarak, “Genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Tatilciler günübirlik evlerdeki bayram fırsatçılığından dertli

Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı ve akabinde başlayan turizm sezonu öncesinde kısa süreli de olsa ailesiyle tatil yapmak isteyenler ise otel ve pansiyonların yanı sıra günübirlik ev kiralarının fahişliğinden yakınıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir tatilci gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yoğun bir iş temposu nedeniyle Kurban Bayramı'nı Ayvalık'ta geçirmek istedik. Ben, eşim ve küçük oğlumla birlikte otellerin kişi başı konaklama ücretleri bizim bütçemizi aştığı için, tercihimizi günübirlik evlerden yana yapmayı uygun bulduk. Ancak, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bize sadece Kurban Bayramı süresince 7 günlük ev kiralama bedeli için 45 ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlar çektiler. Biz de biraz daha uygun olabilir diye plajlarıyla ünlü Sarımsaklı'dan bir ev kiralamak istedik. Orası için bile 35 bin ile 40 bin lira arasında değişen kira fiyatlarıyla karşılaştık. Şimdi ise Ayvalık'a çok yakın İzmir'in Dikili ilçesinde son derece makul bir fiyatla kiraladığımız pansiyonda Kurban Bayramımızı geçireceğiz” diye konuştu.