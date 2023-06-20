Balıkesir Valiliğinden ETO'ya teşekkür belgesi

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇETİN Balıkesir Öğretmenevinde, Şubat ayında yaşanan büyük deprem sonrasında Adıyaman'da oluşturulan ve “Balıkesir Çarşının” yapımına ve 2022 yılında düzenlenen “Emniyet Araç Kampanyasına” katkı sağlayan iş insanları için düzenlenen yemeğe katıldı.

Vali Sayın Hasan Şıldak düzenlenen yemekte kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte “Emniyet Araç Kampanyasına” destek olan iş insanlarına teşekkür belgesi takdim ettiler.

2018-2022 yılları arasında ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon yönetimi döneminde ETO adına “Emniyet Araç Kampanyasına” bağışta bulunarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç alınmasına destek olmuşlardı.

2018-2022 yılı ETO Yönetiminin kampanyaya desteklerinden dolayı ETO adına düzenlenen teşekkür belgesini ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'tan aldı.