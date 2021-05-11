Balıkesir Valiliğinden müsilaj açıklaması

Balıkesir Valiliği son günlerde Marmara Denizi'nde deniz salyasıyla ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada 10 Mayıs Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinde incelemeler yapıldığı ve deniz salyası (müsilaj) yoğunluğunun azaldığı tespit edildiği ifade edildi.

“Müsilaj yoğunluğu belirgin şekilde azaldı”

Balıkesir Valiliğinden müsilajla ilgili yapılan açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yerinde yapılan incelemelerde; Bandırma, Erdek ve Marmara İlçelerimizin sahillerinde müsilaj (deniz salyası) görüldüğü, ancak bir hafta öncesine göre yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığı gözlenmiştir. Ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi Marmara Denizinde de özellikle ilkbahar mevsiminde görülen müsilaj, bazı deniz bitkilerinin yanı sıra mikroorganizmalar tarafından üretilen yapışkan, beyazımsı bir madde olup daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde görülmektedir. Müsilaj, meteorolojik olayların etkisiyle deniz suyunun normalden fazla ısınması ve durgunlaşması sonucunda oluşan bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır. Marmara Denizinde özellikle 2008 yılından itibaren mevsimsel olarak oluşan ve Mayıs ayı sonuna doğru tamamen kaybolan müsilaj olayı, denizde anlık olarak meydana gelen bir deniz kirliliği durumu olmayıp açıklanan nedenlerle kendini gösteren bir ekolojik olay olarak değerlendirilmektedir. İlimizin kuzey kıyılarında Mayıs ayının sonlarına doğru tamamen etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.