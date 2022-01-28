Balıkesir Valiliği'nden zeytin arazilerindeki hayvan zararlarına karşı etkili tedbir

Balıkesir Valiliği, Körfez Bölgesi'nde bulunan Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçelerindeki zeytin arazilerinde otlatılan hayvanların zeytin ağaçlarına verdikleri zararlar konusunda zeytin üreticilerinden gelen yoğun yakınmalar üzerine hareket geçti. Konuyla ilgili olarak üreticiler, kaymakamlıklar, ziraat odaları ve tarım teşkilatının görüşlerini alan Vali Hasan Şıldak, zeytin arazilerinde hayvanların yol açtığı tarımsal zararların önlenmesiyle ilgili genel emir yayınladı.

Genel Emir'de, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte zeytinlik alanlara her çeşit hayvanın sokulmasının ve bu alanlara en az bir kilometre mesafede hayvan ağılı yapılmasının yasaklandığı belirtiliyor. Körfez Bölgesi'nde, zeytinlik alanlara sokulan hayvanların zeytin ağaçlarının dallarına ve sürgünlerine büyük zarar verdiği, bunun da zeytin üreticilerinin ciddi ölçüde tarımsal zararla karşılaşmalarına neden olduğu açıklanan Emir'de, Jandarma ve emniyet birimleri ile tarım ve orman müdürlüklerinin hayvanların zeytinlik alanlara sokulmaması konusunda denetim yapmak, bu yasağa uymayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulamakla görevlendirildiği belirtiliyor. Ayrıca oluşan zarar konusunda İlçelerde bulunan Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının da denetim ve ceza yetkisi bulunduğu belirtiliyor, bu yetkilerin kullanılması talimatı veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Hasan Şıldak, Körfez Bölgesi'nde en önemli tarımsal faaliyetin zeytin üreticiliği olduğunu, bölgede 11 milyonun üzerinde zeytin ağacının bulunduğunu ve üretilen zeytinyağının kalitesinin sadece Türkiye'de değil Dünya ölçeğinde tescillendiğini belirterek Kanunlarla yasaklanmış olan zeytinlik alanlara hayvan sokulmaması konusunda kuralları tam olarak uygulayacaklarını söyledi.

Vali Şıldak, “Kanunla korunan ve ekonomik değeri yüksek olan zeytin ağacına verilen hayvan zararları konusunda üreticilerimiz bizzat bana yoğun bir şekilde şikayette bulundular. Konuyu inceledik. Şikayetlerinin tamamen haklı gerekçelere dayandığını, zeytin ağaçlarının özellikle bazı alanlarda önemli ölçüde hayvan zararlarına maruz kaldığını gördük. Bu durum karşısında mevzuatın verdiği yetkileri kullanarak zeytin ağaçlarının bu zararlardan korunması için her türlü tedbiri alacağız. Sorumlu oldukları bölgelerde jandarmamız, polisimiz ve tarım müdürlüklerimiz denetim yapıp kuralların ihlal edilmesi halinde idari yaptırım uygulayacaklar. Aynı zamanda Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları da görevlerini yerine getirecek. Bu tedbirleri almaktaki amacımız, tarımın kendi kurallarına göre, hayvancılığın da kendi kurallarına göre yapılmasını sağlamaktır. Uygulamaları yakından takip ederek kararlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacağız. Bu konuda bölgede hayvancılık faaliyeti yapan üreticilerimizin kurallara uymalarını ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizden bilgi almalarını özellikle istirham ediyorum.” dedi.