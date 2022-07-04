Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik"

Vali Şıldak, "Arkadan gelenin öndekine çarpması neticesinde öndeki araçta bulunan 5 vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybettiler" dedi.

Balıkesir'de aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası açıklamada bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "İstanbul-İzmir otoyolu yakınlarında Balıkesir sınırında bir trafik kazası yaşadık ve maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. İzmir istikametine ilerleyen 2 aracın karıştığı kazada arkadan gelenin öndekine çarpması neticesinde öndeki araçta bulunan 5 vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybettiler, 2 vatandaşımız da yaralandı. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri araştırılıyor. Savcılarımız da olay yerinde incelemelerde bulunup gerekli işlemleri yaptı, ben de gerek olay yerinde gerek hastanede bulunarak sürecin takibini yaptık. Üzücü bir kaza, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.