Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan, kurtarılan 21 kişiyle ilgili açıklama:

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişinin kurtarılmasının ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişinin tamamının sağlık kontrollerinde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Şıldak Kazdağları'nın zirve noktasında gece hava sıçaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğünü belirterek, "Mahsur kalan personelin araçlarında yeterli yakıtın bulunması geceyi çok şükür sıcak ortamda geçirmelerine fırsat verdi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Yolu açması için bölgeye gönderilen iş makinesi ve 4 kişilik personel de yolda kalınca bölgede 17'si asker 21 kişi araçlarının içerisinde mahsur kalıp beklemeye başladı.

21 kişiye ulaşma çalışmaları dün gece saat 21.30'dan itibaren aralıksız devam etti. Kar esaretinin 20'nci, arama çalışmalarının ise 14'üncü saatinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterli arama kurtarma timi gönderdi. Balıkesir 9. Ana Jet Üssünden havalanan Cougar tipi arama kurtarma helikopteri Edremit Havaalanında yaptığı yakıt ikmalinin ardından 21 kişinin mahsur kaldığı bölgeye doğru havalandı. Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 21 kişinin bulunduğu bölgeye iniş gerçekleştiremeyen helikopter geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları AFAD, JAK ve UMKE tarafından karadan sürdürüldü.

20 saattir kar esareti yaşayan 21 kişinin bulunduğu bölgeye paletli araçlar ve kar ezme makineleri ile ulaşan ekipler, 21 kişiyi kurtarıp bölgeden kriz merkezine doğru hareket etti.

Mahsur kalan 21 kişinin kurtarılmasının ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Dün akşam saat 21.00'de bize ulaşan ihbar üzerine Kazdağları zirvesinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açmak için bölgeye gönderilen büyükşehir belediyesine bağlı 4 kişilik yol açma ekibinin ani ve yoğun şekilde bastıran kar yağışı ile mahsur kalmasının ardından vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladık. An itibariyle de 21 kişiye ulaştık ve onların Edremit ilçemize nakillerini sağlıyoruz. Hepsinin sağlık durumları iyi. Çalışmalarımız sürekli İçişleri Bakanlığımızın da bilgilendirilmesi suretiyle iyi bir koordinasyon çerçevesinde, kurumların işbirliği ile yürütüldü. Buradaki bütün kamu personelimiz iyi bir çalışma ile yoğun bir çaba sarf ettiler. Olabildiğince kısa süre içerisinde yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü bin 750 metre rakımlı Kaz dağlarının zirvesindeki personelimize ulaştık. Bizi memnun eden süreç sonucun güzel olması, sağlıklı bir şekilde onlara ulaşmış olmamız. Onları aileleriyle çalışma arkadaşlarıyla buluşturacak olmamız. Ben tekrar tüm personelimize geçmiş olsun diliyorum. Kış şartlarında dikkatli olmak gerekiyor. Anlık başlayan yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Bulunduğumuz nokta 200 metre rakımda günlük güneşlik ama daha yukarılarda tipi ve fırtına olabiliyor" dedi.

Şıldak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Personelimizin gece boyunca araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın yardımıyla bizim onlara ulaşmamıza kadar olan sürede onların sıcak ortamda bulunmalarını sağladı. Hiçbirinde ilk belirlemelere göre sağlık sorunu yok hepsinin sağlığı yerinde en kısa sürede hepsini ilçede sağlık taramasından geçireceğiz."