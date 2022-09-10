Balıkesir Valisi Şıldak Bandırma'da İncelemelerde Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile birlikte Bandırma şehir geçişinde Karayolları tarafından sürdürülen yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Balıkesir'den batıya uzanan ve yaz aylarında turizm hareketliliği olan bir güzergaha açılan kapı niteliği taşıyan yolun tamamlanması konusunda özel ilgi gösteren Vali Şıldak, çalışmaların sona yaklaştığı müjdesini verdi. Yolun tamamlanmasıyla Bandırma'nın önemli bir sorununun giderileceğine vurgu yaptı. Vali Şıldak, Bandırma İlçesindeki temaslarına 17 Eylül Polis Merkezi Binasında yapılacak bakım çalışmalarını incelemeyle devam etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Şıldak, binanın yenilenmiş yüzüyle vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.