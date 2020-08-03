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Balıkesir Valisi Şıldak Burhaniye'de

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatmanur Şıldak, Burhaniye’de şehit ailelerini ziyaret ederken polislerle bayramlaştı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatmanur Şıldak, Burhaniye'de şehit ailelerini ziyaret ederken polislerle bayramlaştı.


Kaymakam İlyas Memiş tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatmanur Şıldak, ilçe de ikamet eden engelli çocuğu olan Şenyüz ailesini ve şehit J. Astsb. Kd. Bşçvş. Ahmet Çelik'in ailesini ziyaret ederek bayramlaştı. Ardından polis merkezini ziyaret eden Vali Şıldak, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emniyet personellerinin kurban bayramını kutladı. Ziyaretler sırasında, Vali Şıldak'a Kaymakam İlyas Memiş ve eşi Gülcan Memiş eşlik etti.

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