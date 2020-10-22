Balıkesir Valisi Şıldak Gömeç'i ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bir dizi temaslarda bulunduğu Körfez Bölgesi ziyaretleri kapsamında Gömeç Beldiye Başkanı Mehmet İrem Himamı'da makamın ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ve Gömeç Kaymakamı Akgün Corav'ın hazır bulunduğu ziyarette; Gömeç'in sorunları hakkında Başkan Himam'dan brifing alan Vali Şıldak, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin yanı sıra hazırlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Vali Şıldak'a Gömeç'in eşsiz damak tadı olan yeni hasat zeytinyağını armağan etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Başkan Himam'a yönelik gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ayvalık'a geçti.