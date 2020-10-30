Balıkesir Valisi Şıldak: “Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok”

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin Balıkesir'de de hissedilmesinin ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak açıklama yaptı. İzmir'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Vali Hasan Şıldak Balıkesir genelinde Valiliğe intikal eden olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bugün İzmir'de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem dolayısıyla İlimiz genelinde Valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun İzmir” ifadelerine yer verdi.