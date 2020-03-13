İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir Valisi Yazıcı virüse karşı tedbirli

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, korona virüs tedbirleri kapsamında gittiği etkinliklerde vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selamlaşmayı tercih etti.

Vali Ersin Yazıcı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs konusundaki tedbirler kapsamında tokalaşmayı tercih etmedi.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı katıldığı Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere araç teslim töreninde gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşmadı. Korona virüsten korunma yolları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri uygulayan Vali Ersin Yazıcı gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selam vermekle yetindi. Vali Yazıcı Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ziyaretinde stantları gezerken kendisine ikram edilen kolonyayı da geri çevirmediği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.