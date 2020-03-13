Balıkesir Valisi Yazıcı virüse karşı tedbirli

Vali Ersin Yazıcı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs konusundaki tedbirler kapsamında tokalaşmayı tercih etmedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı katıldığı Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere araç teslim töreninde gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşmadı. Korona virüsten korunma yolları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri uygulayan Vali Ersin Yazıcı gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selam vermekle yetindi. Vali Yazıcı Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ziyaretinde stantları gezerken kendisine ikram edilen kolonyayı da geri çevirmediği görüldü.