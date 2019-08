Balıkesir Valisi Yazıcı'dan 30 Ağustos mesajı

Vali Yazıcı, mesajında, 30 Ağustos'un önemini, "Bir milletin ayağa kalkıp onuruyla dimdik ayakta durmasının simgesi" şeklinde vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı tarihinden aldığı cesaret ve azimle Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek, her alanda dünya devletleriyle rekabet edebilen bir devlet konumuna gelmeyi başarmış, bölgesinin her alanda parlayan yıldızı olduğunu belirten Vali Yazıcı, "30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında kenetlenerek hiçbir gücün, hangi amaçla ve şekilde olursa olsun birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat verilmeyeceğinin simgesi olmuştu. Bu zafer sonucunda Anadolu topraklarının Türklere ait olduğu bir kez daha tescillenmiş, 26 Ağustos 1922'de başlatılan Başkomutanlık Meydan Savaşı, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. Ağustos ayı milletimiz için büyük zaferlerin kazanıldığı bir aydır. 1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs'ın Fethini, 11 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli Zaferini, 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran Zaferini, 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Zaferini, 29 Ağustos 1521 tarihinde Belgrat'ın fethini, 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Meydan Muharebesi kazanan Yüce Milletimiz, 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruzu 30 Ağustos günü büyük bir Zaferle taçlandırmıştır" dedi.

Vali Yazıcı, "Devletimizin gücü sınanmamalı"

Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan güç odaklarının emellerine asla ulaşmayacağını vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, "Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir. Huzur ve güvenliğin sağlanması için, gecesini gündüzüne katarak etkin bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimiz, ülkemizi bölmeye çalışanlara hak ettikleri dersi her zaman vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Terör saldırıları ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini ve barış içinde yaşamasını, kardeşlik hukukunu asla yok edemeyecektir. Kalbimiz memleketimiz ve bayrağımız için çarpmaktadır. Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz" dedi.