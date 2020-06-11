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Balıkesir ve bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yaptı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.06.2020 Perşembe günü Balıkesir'in Altıeylül, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Manyas, Balya, Gönen, Bandırma, Marmara Adası, Erdek, Susurluk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.

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