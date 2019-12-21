Bal?kesir ve b?lge i?in ya??? ve f?rt?na uyar?s?

Meteoroloji B?lge M?d?rl??? Bal?kesir ve Kuzey Ege'de ya???l? sistem ve f?rt?na beklenildi?i uyar?s? yapt?.

Kuzey Ege'de g?ney ve g?neybat? y?nlerden esen r?zgar?n, bu ak?am saatlerinden itibaren etkisini art?raca?? ve Pazartesi g?n? sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) f?rt?na yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli f?rt?na ?eklinde esece?i bildirildi. F?rt?nan?n 21.12.2019 18:00 civar? ba?layaca?? ve 23.12.2019 Sal? g?n? sabah saatlerinde bitece?i tahmini yap?ld?.

Hafta sonu sis da??l?yor, ya???l? sistem ve f?rt?na geliyor

Meteoroloji B?lge M?d?rl???nden yap?lan uyar?da, "Ge?ti?imiz hafta sonundan bu yana Yurdumuz ?zerinde bulunan y?ksek bas?n? merkezi nedeniyle ya???s?z ge?en, b?lgemizin i? kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yo?un olmak ?zere olu?an sisin bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedece?i tahmin ediliyor. B?lgemizin bu hafta sonu kuzeybat? kesimlerden ba?layarak Balkanlar ?zerinden inen ?zlanda k?kenli al?ak bas?n? merkezi ve bu merkeze ba?l? cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor. Cumartesi g?n? kuvvetli lodosla birlikte k?y? kesimlerde ba?layacak ya?mur ve sa?anak ?eklindeki ya???lar?n, 22.12.2019 Pazar g?n? B?lge genelinde g?r?lmesi bekleniyor. Pazar g?n? r?zgar?n g?ney ve g?neybat? y?nlerden f?rt?na ?eklinde (60-80 yer yer 100 km/saat) esece?i tahmin ediliyor. 23.12.2019 Pazartesi g?n? beklenen ya???lar?n k?y? illerinde g?k g?r?lt?l? sa?anak ?eklinde ve kuvvetli olaca??, r?zgar?n ise g?ney ve g?neybat? y?nlerden f?rt?na ve zaman zaman kuvvetli f?rt?na ?eklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Ya???lar?n ?n?m?zdeki hafta ortas?na kadar ya?mur ve sa?anak ?eklinde etkili olmaya devam edece?i tahmin ediliyor. Y?ksek bas?n? ve s?cak hava nedeniyle mevsim normalleri ?zerinde seyreden hava s?cakl?klar?n?n ya???l? havayla birlikte hafta ba??nda bat? b?lgelerimizden ba?layarak azalmas? ve ?lkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. Kuvvetli ya??? ve f?rt?nan?n meydana getirebilece?i olumsuzluklara kar?? yay?mlanacak meteorolojik uyar?lara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin al?nmas? can ve mal g?venli?i a??s?ndan ?nem arz etmektedir" a??klamas? yap?ld?.