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Balıkesir ve Çanakkale'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçelerinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'te dev dalgalar sahilleri döverken, Yenice'de aşırı yağış ve eriyen karlar su baskınlarına sebep oluyor.


Bölgede iki günden bu yana süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde lodos sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri adeta dövüyor. Sahil bölgesinde vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor.


Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ise Kazdağları'ndaki karların lodostan erimesiyle dereler yükseldi. Bazı dereler su taşkınlarına sebep oldu. Akçakoyun köyünde çilek tarlaları sular altında kaldı. Bazı köy yolları sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede lodosun akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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