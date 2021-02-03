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Balıkesir ve Edremit'te polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir ve Edremit ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı 6 ayrı uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde 02.02.2021 tarihinde yaptığı 6 ayrı operasyonda 8 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 7 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Operasyonlarda polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 90 adet sentetik ecza hap, 1,82 gram esrar, 1,83 gram bonzai, 0,84 gram metamfetamin ve 1,77 gram kokain maddesi ele geçirildi.

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