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Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası Balıkesir ve ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Balıkesir ve ilçelerinde de etkisini gösterdi.


Balıkesir merkez, Kepsut ve Gönen ilçelerinde saat 11.30'dan itibaren yoğun kar yağışı başladı. Balıkesir ve ilçelerinde başlayan kar yağışı özellikle yağmur ve kar yağmasını bekleyen çiftçileri memnun etti. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bütün hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dona karşı tedbirli olmaya çağırdı.

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