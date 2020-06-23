Balıkesir yağmura teslim oldu

Aniden başlayan sağanak yağışta Savaştepe ilçesinde evlerin bodrum katlarını yağmur suyu bastı.

Balıkesir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi. Savaştepe'de evlerin bodrum katlarını yağmur suyu basarken, vatandaşlar temizleme esnasında zor anlar yaşadı. Balıkesir ve Savaştepe ilçesinde sağanak yağıştan dolayı trafik sıkışıklığı da yaşanırken, vatandaşların aniden bastıran yağış dolayısıyla çatı altları, mağazalar ve pasajlara girdikleri görüldü. Erdek'te aniden bastıran sağanak yağıştan dolayı Sahil Güvenliğe ait bot su alarak, batma tehlikesi yaşadı.

Yağış il genelinde devam ediyor.