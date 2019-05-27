Balıkesir yönetimine akademik destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi'ndeki nitelikli insan gücünü şehrin lehine çevirmek adına yeni bir adım daha attı. Başkan Yılmaz, "Doğru işi doğru zamanda yapmak için veri ve bilgiye dayalı yönetim anlayışı izleyeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında “Eğitim, danışmanlık ve hizmet alımı” işbirliği protokolü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen törenle imzalandı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş tarafından imzalanan protokol ile Üniversite ve Belediye arasında; danışmanlık, teknik destek ile hizmet, eğitim, staj veri ve bilgi paylaşımı konularında işbirliği olacak.

Ortaklaşa çalıştaylar düzenlenebilecek

Protokol ile Belediyede görev yapan personeller, Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim ve sertifikaları programlarından yararlanabilecek. Ayrıca Belediyenin uygun görmesi halinde Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için veri ve bilgiler paylaşıma açılarak ortaklaşa; sempozyum ve çalıştaylar düzenlenebilecek. İhtiyaç duyulması halinde Balıkesir Üniversitesi'nden; Ulaşım Master Planı, Deprem Master Planı ve Turizm Master Planı alanlarında destek istenecek.

“İyi bir yol haritası çıkarmak zorundayız”

İmza töreninin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir Üniversitesi; şehrin en önemli değerlerinden bir tanesi, bilginin biriktiği, her türlü istediğimiz nitelikli verinin alınabileceği yer. Karesi Belediye Başkanı olduğum süre içerisinde üniversitemizden çok ciddi faydalandık. İlter Beyle, o rektör olmadan ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce çok projeler hayata geçirmiştik. Şimdiki makamlarımız biraz daha yetkilerimizi artırdı. Balıkesir'in; Ulaşım Master Planını, Turizm Master Planını, Eğitim Master Planını, sanayileşme ve sanayi ile ilgili Yatırım Master Planı'nı yaparken ki süreç içerisinde tüm değerleri doğru veriler üzerine koyarak iyi bir yol haritası çıkarmak zorundayız. Bunu yaparken ki süreç içerisinde üniversitemizin değerli bilgi kaynaklarından, hocalarımızdan şimdiye kadar yapmış oldukları tezlerden araştırmalardan yararlanacağız. Onların rehberliği ile şehir dışındaki diğer üniversitelerde bulunan akademik kadrolardan da yararlanmayı öngörü olarak ortaya koyuyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolle, tüm bunlar hukuk çerçevesinde bir bilgi sistematiği ve kurumsallık içerisinde yapılmasını sağlanacak” dedi.

“Şehrimizi çok seviyor hizmet etmek istiyoruz”

Balıkesir Üniversitesi ve diğer paydaş üniversitelerden de destek alarak bu süreci sağlıklı bir şekilde yöneteceklerini belirten Başkan Yılmaz “Ulaşım Master Planı dediğimiz zaman aslında işin içine; İmar Master Planı giriyor, deniz, hava, kara, tren yolları giriyor, coğrafi bilgi sistemi giriyor. Üniversitemizdeki nitelikli insan gücünü şehrimizin lehine çevirmek, üniversitemiz vasıtasıyla tüm Türkiye'deki bu konuda aktif rol almış titri, araştırması olan profesörlerimizin ve bilim insanlarımızın desteğini almayı planlıyoruz. Bu konuda İlter Bey ile çok başarılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü tüm kamuoyu biliyor ki aynı ufka bakarak şehrimizi çok seviyor, hizmet etmek istiyoruz"şeklinde konuştu.

Büyükşehir personeli kurum içi eğitim alacak

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayında; İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile de benzer bir protokol imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem üniversite öğrencilerine belediye bünyesinde staj imkanı sunacak hem de akademisyenlerin vereceği eğitimlere katılacak olan Belediye personelinin kurum içi eğitim almasını sağlayacak.