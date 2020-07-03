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Balıkesir'de 1 ayda 144 silah operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 ayda yaptıkları silah operasyonlarında 144 silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 ayda yaptıkları silah operasyonlarında 144 silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri son 1 ay içerisinde çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 61 adet ruhsatsız ateşli silah, 54 Adet Yivsiz av tüfeği, 23 Adet kurusıkı silah ve 953 Adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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