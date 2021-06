Balıkesir'de 1 milyonuncu aşı yapıldı

Balıkesir, uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarıyla toplamda 1 milyona ulaşarak, Türkiye'de üçüncü il oldu. 1 milyonuncu aşı Melek Sarıarmut'a uygulandı.

Toplu Taşıma Merkezinde kurulan ve vatandaşların randevusuz bir şekilde aşı yaptırabildiği çadırda, Melek Sarıarmut'a 1 milyonuncu aşı yapıldı. Salgında en güçlü silah olan aşılama oranının yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Şıldak, "Koronavirüsle mücadelede Balıkesir'de bir taraftan tedbirlerin uygulanması konusunda hassasiyet gösterilirken, diğer taraftan da en güçlü silah olan aşılama oranlarını yükseltmek konusunda büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğümüzün bütün personeli bu konuda fedakarca uzun bir çalışma maratonu ortaya koydular. Şu an İl merkezinde bulunan aşı istasyonundayız. Burada oluşturulan çadırda randevusuz aşı uygulanıyor. Farklı İlçelerimizde 9 noktada aşı çadırı uygulamalarımız var. Aşılanma oranı olarak Balıkesir şu ana kadar yüksek bir performans gösterdi. İlk doz aşıda nüfusa oranla ülke genelinde 6. sırada, her iki doz aşı da ise 3. sıradayız. Vatandaşlarımızı gösterdikleri duyarlılık için tebrik ediyorum. Sonbahara rahat bir şekilde ulaşabilmek, yaz aylarını rahat geçirebilmek için aşılama oranını daha da yükseltmemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızı, bugünden itibaren 18 yaşa düşen bütün yaş gruplarını, meslek gruplarını bir an önce randevu alarak aşı merkezlerimize, aile hekimliklerimize ve hastanelerimize bekliyoruz' diye konuştu.

Vali Şıldak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'den Balıkesir genelindeki aşı uygulamalarıyla ilgili bilgi aldı. Programda İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Refik Budak da hazır bulundu.