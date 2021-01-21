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Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 1 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 1 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Karesi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 10 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi.

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