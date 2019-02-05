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Balıkesir'de 10 bin 249 taşıt el değiştirdi

Balıkesir’de aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre binde 0.

Balıkesir'de aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre binde 0.03, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.9 oranında artış gösterirken, 10 bin 249 taşıt el değiştirdi.


TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre binde 0.03, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.9 oranında artış gösterirken, 10 bin 249 taşıt el değiştirdi.Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 477 bin 570 adet taşıtın yüzde 43.5'ini otomobil, yüzde 1.3' ünü minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs, yüzde 14.3'ünü kamyonet, yüzde 2.6'sını kamyon, yüzde 24'ünü motosiklet, yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3' ünü ise traktörler oluşturuyor. Türkiye'de aralık ayında 620 bin 504 adet taşıtın devri yapılırken Balıkesir'de 10 bin 249 taşıt el değiştirdi.

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