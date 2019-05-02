Balıkesir'de 10 bin 901 adet taşıt el değiştirdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.2, geçen yılın aynı ayına nazaran ise yüzde 2.3 oranında arttı. 10 bin 901 adet taşıt el değiştirdi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, mart ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 479 bin 511 adet taşıtın yüzde 43.5'ini otomobil, yüzde 1.3' ünü minibüs, yüzde 0.7' sini otobüs, yüzde 14.3' ünü kamyonet, yüzde 2.6'sı kamyon, yüzde 24' ünü motosiklet, yüzde 0.2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3' ünü ise traktörler teşkil etti. Balıkesir en çok traktöre sahip iller arasında Türkiye'de 5. sırada yer aldı.