Balıkesir'de 10 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu etkinlik kapsamında Balıkesir'de de tören düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampusunda düzenlenen törenle il genelinde 18 ayrı noktada toplam 10 bin fidan toprakla buluştu.

Balıkesir'deki ormanlık alanların yüzde 45 olan oranının artırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Orman Bölge Müdürü Birol Dündar Balıkesir'de 10 bin fidanın daha toprakla buluştuğunu ifade etti. 2003 yılından bu yana 122 bin 406 hektar alanda 151 milyon 246 bin fidan dikildiğini ifade eden Bölge Müdürü Dündar ayrıca Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde 2015-2020 yılları arasında 59 bin 554 fidan üretildiğini kaydederek, fidanlıklarda 151 ayrı türde fidan yetiştirildiğini dile getirdi.

Düzenlenen töreni Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Bakım Mühimmat Okul Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Gücü, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılar daha önce hazırlanan fidanların dikimini gerçekleştirdi.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: “Sadece fidan dikmiyoruz canlılar için yaşam alanı oluşturuyoruz”

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle yapılan fidan dikimi töreninde konuşan Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, ormanın önemine değindi. Dündar, “11 Kasım Milli Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle toplamda 18 dikim alanında fidan dikimi gerçekleştireceğiz ve bu fidanlar bizlere ve gelecek nesillerimize birer nefes olmasını temenni ediyorum. Bizim Orman Fakültesi Hocalarımızdan Burhan Aysu hocamızın orman tarifi şöyleydi:

“Orman kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerle birlikte yosun, eğrelti ve mantarlarıyla toprağın altında ve üstünde yaşayan çeşitli mikroorganizmalarıyla, böcekleriyle, hayvanlarla, orman toprağının birlikte oluşturduğu bir hayat birlikteliğidir” der. Yani biz buraya sadece fidan dikmiyoruz. Biz aynı zamanda birçok canlının yaşam birlikteliği oluşturacağı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bizler buraya ağaçları getiriyoruz. Onlar da buralara kuşları, böcekleri, sincapları, kelebekleri, bitkileri, mantarları ve yosunları getirecekler. Ve burada bir yaşam ortaklığı oluşturacaklar. Onlar burada yaşarlarken bizim toprağımızı, yer altı ve üstü kullanılabilecek sularımızı temizleyecekler ve kalitesini artıracaklar. Onlar burada yaşarken bizler için gerekli oksijeni üretecekler, havamızı temizleyecekler. Buralarda dolaştığımızda bize beden ve ruh sağlığımız için olumlu katkıda bulunacaklar ve bizlerin bu zamanlarda büyük ihtiyaç duyduğumuz psikolojimizi düzeltecek. Kullanacağımız ilaçlara hammadde olacaklar, bizler için doğal, sağlıklı, ahşap malzemesini üretecekler. Köylülerimize iş ve aş olacaklar” diye konuştu.

“2003-2020 arası 151 milyon fidanı Balıkesir'de toprakla buluşturduk”

Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma ve fidan üretim çalışmaları hakkında da bilgiler veren Birol Dündar, “Ülkemizin yüzde 28,6'sı yani 22,3 milyon hektarı ormanlarla kaplı. 2023 hedefimiz bu oranı yüzde 30'a çıkarmaktır. Balıkesir ilimizin yüzde 45'i, yani 649 bin hektarı ormanlarla kaplı bulunmaktadır. Balıkesir ilimizde her yıl bin 500 hektar sahaya toplam 2,5 milyon fidan dikmekteyiz. Balıkesir ilinde 2003 yılından beri toplam 122 bin 406 hektara sahada ağaçlandırma yaptık ve 151 milyon 246 bin fidan diktik. Ayrıca fidanlıklarımızdan 151 tür fidan yetiştiriyoruz, 2020 yılında 16 milyon 96 bin fidan üretimimiz var. Bunları diğer komşu müdürlüklerine de gönderiyoruz. 2015-2020 yılları arasında fidanlıklarımızda 59 bin 554 fidan ürettik. Ayrıca 2016 ve 2020 yılları arasında vatandaşlarımıza, belediyelerimize, askeri birliklerimize, okullarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza toplam 1 milyon 196 bin fidan bedelsiz olarak verilmiştir. Bu gün bulunduğumuz alan 2 hektar, yani 20 bin metrekare alanda ağaçlandırma yapacağız. Yaklaşık 500 adet ıstık çamı ve servi fidanları dikeceğiz. Bununla birlikte bulunduğumuz alanla birlikte 18 ayrı yerde toplamda 10 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Ayrıca bu hafta Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte her öğrencimize bir tohum ve saksı göndereceğiz ve tüm öğrencilerimizin fidan yetiştirmelerini sağlayacağız. Gerek burada dikeceğimiz fidanlar gerekse diğer sahalarda dikeceğimiz fidanlarımızın öğrencilerimizle birlikte geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yücel Yılmaz: “Her yerimiz yemyeşil”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da törende yaptığı konuşmada ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti. Yücel Yılmaz, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugün 83 milyon ağaç inşallah toprakla buluşacak. 2000 yılından sonra hem DSİ'miz, nem Orman Bölge Müdürlüğümüz gerçekten çok büyük yatırımlar yaptı. 180 civarında gölet yapıldı ve buradan Edremit'e giderken sağınızda ve solunuzda gördüğünüz yeşilliklerin hiç biri yoktu. Bunların hepsini Orman Bölge Müdürlüğümüz dikti. Bir de Bigadiç tarafına gittiğimiz zaman o tarafta da müthiş ormanlar ekildi. Tabi ki Değirmen Boğazı'nın olduğu yerler de tarihini tam bilmemekle birlikte 186 yılında yandı. Balıkesirliler bilir o zaman çok üzülmüştük, ciğerlerimiz yandı demiştik. Şimdi ise giderken yine bakıyorum her yer yine yemyeşil.

“Dünyaya örnek olduk”

Cumhurbaşkanımız Tarım ve Orman Bakanımızla beraber bu şehirlere nefes aldıracak ağaç dikme kampanyasını tüm dünyaya yaymak üzere başlattı. Bugün Türkiye ile birlikte 30 ülkede daha fidan dikimi gerçekleşiyor. Bu ekilecek fidanlar her yerde ciddi manada tabiat oluşturuyor, oranın iklimini değiştiriyor, insanların daha hoş vakit geçirmelerini sağlıyor. Gençlerimize bu konuda çok görev düşüyor. Bizim bir eksiğimiz var. Şu anda önceden çekilmiş fotoğraflarla şimdiki halini çok iyi hatırlatmamız lazım. Biz de belediye olarak billboard ve broşür çalışmalarımızla isteyen devlet dairelerine destek olabiliriz. Bunu biraz halka indirmek lazım. Çünkü o kadar çok gölet var ki ancak bunu etrafındakiler görebiliyor. O kadar çok ekilmiş ağaç ormana dönüşmüş ki bunu etrafındakiler görüyor. Bunların hep insanlara hatırlatılması gerekiyor.

“Belediye olarak yeşil için çalışıyoruz”

Bizde insanımız daha çok nefes alsın diye şu anda üç tane alanda hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de DSİ'den destek alarak çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi İkizcetepeler Barajı'nın orada çok güzel bir mesire alanı yaptık. Onu daha da genişleteceğiz. Bunun yanında Karesi Belediyemizle Kocaavşar'da bir mesire alanı oluşturuyoruz. Değirmenboğazı'nda yine insanlarımızın daha rahat etmesi için güzel hale getirdik. İnşallah üniversitemiz de 10-15 sene sonra bu ağaçların altında hep beraber güzel anlar paylaşırız.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Orman demek yaşam demek”

Vali Hasan Şıldak da ağaç ve fidanın hayatın devamı için önemli olduğunu belirttiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Her şeyden önce yeşil, ağaç, fidan demek hayat demek, canlılık demek, hayatın devamı demek. Bugün ülkemiz genelinde bizzat kendilerinin de iştirakiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen geleceğe nefes kampanyasının 2020 yılı etkinliği ülkemiz genelinde büyük bin canlılık oluşturduğu, bunun hatta başka ülkelere de taşan bir zincire dönüştüğü görülüyor. Orman teşkilatımız benimde her zaman gıpta ile izlediğim, çalışmalarını çok takdir ettiğim, kendini geliştiren, yenilenen ve gelişen bir kurumumuz. Bölge müdürlükleri olarak örgütlenen, Orman İşletme Müdürlükleri, şeflikler şeklinde teşkilatlanmış olan bu birimimiz bizim ilimizde ede çok güzel çalışmalara imza atıyor. Böylesine ağ şeklinde örülmüş, ülkemizin dört bir yanının ağaçlarla buluşmasını, yeşillenmesini sağlayan bir teşkilat. Baktığımız zaman ülkemiz ormancılık anlamında çok gurur verici bir pozisyon arz ediyor.

“Orman yangınları konusunda daha duyarlıyız”

Her şeyden önce yangınla mücadele konusunda çok başarılıyız, kendimizi çok geliştirdik. Ekipman, araç, gerek, personel kapasitesi çok gelişti. Önceden bilindiği gibi yangın olduğunda vatandaşımız yangın mükellefi olarak sahaya giderdi, gönüllü olarak o desteği sağlardı seve seve. Şimdi buna ihtiyaç bile kalmıyor. Çünkü kurumlarımız; başta orman teşkilatımız örgütlenmesiyle, yapılanmasıyla öyle güçlü bir müdahale sağlıyor ki ilimizde de Allah'a şükür bu sezonu ciddi bir yangın olmadan atlattık derken Ayvalık ilçemizde bir yangınımız oldu. Buraya da başta Orman Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairemiz, bütün kurumlarımız iş makinelerini, personelini seferberlik ruhuyla alana gönderdiler. Çok kısa sürede orada da müdahale yapıldı ve başarılı olundu. Bir ikinci husus; orman teşkilatımızın izlediği politika hükümetimizin bu yöndeki kararlılığı yanar bütün alanlar anında, en kısa sürede ağaçlandırılıyor, hemen çalışmalar başlatılıyor. Yani oradaki temizlik, ne ekelim, ne yapalım, nasıl yapalım soruları hemen gündeme geliyor ve çok başarılı bir şekilde yine ülkemiz yeşilleniyor.

“Balıkesir'de yılda 2,5 milyon fidan dikiliyor”

Ormanda yangınla mücadele, ağaçlandırma ve geniş bir fidan ekimi etkinliği var. Fidan dikim sayımız yılda 2,5 milyon, bu da çok ciddi bir sayıdır. Ben teşkilatımızı, ona destek sağlayan bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bugünkü faaliyetimizin bir başka güzelliği de burada küçüklerimiz, gençlerimiz var. Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz, sizlere biz çok güveniyoruz. Bizim nesillerimize göre sizler yeşilin, ağacın, tabiatın, hayvanların kıymetini bize göre çok daha iyi biliyorsunuz, çok iyi yetişiyorsunuz. O sevgiyle, bilinçle eğitim alıyorsunuz. Sizlere bakınca geleceğimizdeki temel değerleri, bizi dünyaya emanet edilen o güzellikleri sizlerin çok daha iyi sahipleneceğinizi, koruyacağınızı adım gibi emin bir şekilde söylemek istiyorum. Çevre bilinci açısından, yeşile saygı açısından ve tabiat sevgisi açısından sizler örneksiniz bize. Sizlere bakıp bu anlamda güç alıyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Orman teşkilatımızın bütün mensuplarını kutluyorum. Bu yerleşke de hakikatten ağaçlandırmaya çok müsait. Üniversitemiz böyle adım adım daha da yeşillenecek eminiz. Bu manada Balıkesir'in zaten yüzde 45 olan orman alanı oranını bu faaliyetler ölçeğinde özendirerek, güçlendirerek orman bölge müdürlüğümüzün planlı faaliyetleriyle çok daha ileri aşamalara taşımayı umut ediyoruz.”