Balıkesir'de 10 Mayıs Dünya Hareket günü kutlandı

Balıkesir'de “Sağlık Bakanlığı sağlıklı yaşam projesi” kapsamında yapılan program Atatürk Parkı anıt girişindeki yürüyüşle başladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından ilk olarak konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çocuklara spora yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunurken teknolojinin getirdiği zararlı alışkanlıklardan da uzak durmaları konusunda uyarılar yaptı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “Bu etkinliği organize eden İlçe Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu etkinlikte payı olan bütün kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlerde zamanında çocuktuk. Ama bizler daha şanslıydık. Geçmişe dönüp baktığımızda biz akşama kadar sokaklarda oynar bütün enerjimizi tüketirdik. Ama bugün bilim ve teknoloji ilerledikçe geleceğimiz teminatı çocuklarımıza katkısı olduğu kadar maalesef zararı da oluyor. Şimdi çocuklarımız masa başında bilgisayarda okula giderken telefondan ve tabletiyle vakit geçirdiği için arkadaşıyla muhabbet etme ve dışarıda oynama gibi alışkanlıklardan uzaklaştı. Onun için bu etkinlik ayrı bir öneme sahip. Mustafa Kemal Atatürk sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyor. Sağlam vücut olmadıktan sonra çocuklarımızın da kendilerini yetiştirmeleri çok mümkün olmuyor. Bunun için sevgili çocuklar dışarı da kendinize zaman ayırmanızı ve spor yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yarının geleceği sizlersiniz. Bizlerde sizler için elimizden geleni yapmayı hazırız” dedi.

Programda konuşan Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya sağlıklı bir yaşam için yürüyüşün önemini vurguladı. Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya; “10 Mayıs Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık örgütü tarafından Dünya Hareket Günü olarak kabul edilmiş. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığımız 10 Mayıs'ı hareket günü olarak kutluyor. Türkiye'de her il ve ilçede çeşitli etkinliklerle bugün kutlanıyor. Son 50 yıllık süre zarfında insan ömrü gelişen sağlık imkânları ile birlikte 10-15 yıl uzadı. Ortalama Hayat ömrü 80 yıla yakın bir süre oldu. Ama gelişen tüm imkanlar bizi hareket etmekten uzak kılıyor. Bu yüzden de rahatsızlıklar daha da artmaya başlıyor. Sağlık bakanlığımız her gün ortalama yarım saat haftada en az 3 gün yürüyüş yaparak bu rahatsızlıklardan korunulabileceğini ifade etmiştir. Bu sebeple Dünya Hareket günü dolayısıyla bugün ve diğer tüm günlerden sizlerden daha hareketli bir yaşam sürmenizi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yarış Ortaokulu Halk oyunu ekibi gösterilerini gerçekleştirdi. Programının son bölümünde ise toplu olarak öğrenciler jimnastik hareketleri ve farklı dallarda sportif etkinliklerdeki hünerlerini sergiledi.