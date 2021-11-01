Balıkesir'de 106 bin kişi hiç aşı olmadı

Balıkesir'de salgınla mücadelede aşılama konusunda 1. doz aşısını olan 937 bin 148, 2.doz aşını olan 862 bin 664 ve 3. doz aşısını olan 290 bin 799 kişi olduğu, 1. doz aşısını olmamış ise 106 bin 148vatandaşın bulunduğu açıklandı.

Salgınla mücadelenin başarıyla sürdürülmesi için aşılamanın önemine sık sık dikkat çeken Vali Hasan Şıldak aşılarını tam olarak yaptıran Balıkesirlilere teşekkür etti. Aşısız ve eksik aşılı olan kişilerin hastalığa yakalanması durumunda kötü sonuçlar yaşadığını belirten Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tekrar aşıya davet çağrısında bulundu.

Bugün itibariyle Balıkesir genelinde 1. doz aşısını olan 937 bin 148, 2. doz aşısını olan 862 bin 664 ve 3. doz aşısını olan 290 bin 799 vatandaşa salgına karşı verilen mücadeleye ortak oldukları için teşekkür etti.

Her mecrada aşı hatırlatmasını yineleyen Vali Şıldak, bugünkü paylaşımında sırası geldiği halde aşı yaptırmamış olan 1. dozda 106 bin 148, 2. dozda 57 bin 919, 3. dozda 78 bin 731 vatandaşın olduğu bilgisini verdi.

Vali Şıldak vatandaşları aşı olmaya davet etti

Vali Hasan Şıldak gerek sosyal medya hesaplarında gerekse gerçekleştirdiği ziyaretlerde ve toplantılarda aşılamanın önemine vurgu yapıyor.

Şıldak, aşılama sayılarında ülke geneline bakıldığında üst sıralarda yerini alan Balıkesir'de, salgının etkisinin azalması için aşılamanın hız kazanması gerektiğini her fırsatta hatırlatıyor. Vali Şıldak, aşısız ve eksik aşılı olan vatandaşları da mücadeleye ortak olmaya çağırıyor.

Sosyal medya hesaplarından bugün yaptığı paylaşımında, "Henüz aşı olmadıysanız veya aşılarınız tam değilse, tıbbi bir zorunluluğunuz da yoksa lütfen daha fazla zaman kaybetmeyin! Bütün vatandaşlarımızı bir kez daha aşıya davet ediyorum" ifadelerine yer veren Şıldak herkesin tedbirler ve aşı konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini yineledi.