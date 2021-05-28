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Balıkesir'de 11 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleriin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleriin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi ve Marmara ilçelerinde 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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