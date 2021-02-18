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Balıkesir'de 11 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli şahsı yakalarken, önemli miktarda uyuşturucu madde, bıçak ve tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli şahsı yakalarken, önemli miktarda uyuşturucu madde, bıçak ve tabanca ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 17.02.2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 11 şüpheli şahıs yakalandı ve 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 10 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 985 adet sentetik ecza hap, 13,23 gram metamfetamin, 28,04 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparatı, 1 adet sallama diye tabir edilen kesici alet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.

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