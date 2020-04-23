Balıkesir'de 11 uyuşturucu tacirine operasyon

Uyuşturucu operasyonlarına dedektör köpek Baht'da katıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 11 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 10.3 gram bonzai, 95.90 gram metamfetamin ile 357 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.