Balıkesir'de 113 araca 60 bin 532 TL trafik cezası

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Hız Denetimi' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri bin 74 aracı kontrol ederken, 113 araca 60 bin 532 lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, il genelinde "Hız Denetimi" faaliyeti icra etti. Jandarma Trafik Timleri hız denetimi sonucunda bin 74 araç kontrol ederek, 113 araca 60 bin 532 TL idari para cezası uygularken, 13 araç trafikten men edildi.