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Balıkesir'de 116 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptığı, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla düzenlenen operasyonlarda 116 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 54’ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptığı, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla düzenlenen operasyonlarda 116 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 54'ü tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla düzenlenen operasyonlarda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 166 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 54'ü tutuklandı.


Yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş, 653 adet sentetik ecza hap, 5 kilo 627 gram metamfetamin maddesi, 35 gram esrar, 7 gram bonzai, 1 adet ecstasy hap, 15 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 25 gram skunk, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

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